غيلمور ينضم إلى تشكيلة اسكتلندا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 مايو 2021

تم استدعاء اللاعب بيلي ​غيلمور​ للمشاركة في بطولة اليورو 2020 مع تشكيلة منتخب اسكتلندا تحت قيادة المدرب ستيف كلارك.



ومع خروج راين جاك وكيني ماكلين، رحب كلارك باللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الفريق بعد أن شارك سابقًا في فريق تحت 21 عامًا.

وذلك بعد أن تألق اللاعب الشاب في الانتصارات الأخيرة على فولهام ومانشستر سيتي، وشارك في 11 مباراة هذا الموسم.

انضم إليه في تشكيلة اسكتلندا لليورو الثنائي دافيد تورنبول من سلتيك وناثان باترسون من رينجرز.