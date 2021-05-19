لاعبون دعموا القضية الفلسطينية من إنجلترا.. والنني الضحية

الشارقة - اميمة ياسر - يبدو أن الحظ لم يكن حليفا لمحمد النني، لاعب آرسنال والمنتخب الوطني، الذي وقع ضحية دعمه للقضية الفلسطينية، في أزمة التصعيد الذي يقودها الاحتلال الصهيوني، على مواطني حي الشيخ جراح في غزة، رغم اتخاذ عدد من اللاعبين الموقف ذاته.

وفي رسالة واضحة لرفض تصرفات الكيان الصهيوني، سواء داخل الملعب، في مختلف الدوريات المحلية والأووبية، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن لاعب وسط الفراعنة الوحيد الذي اتخذ في حقه موقف واضح، من قبل أحد المسؤولين في منظمة تابعة للكيان، الذي طالب الجانرز بمعاقبته بسبب تعليقه على الأزمة.علم فلسطين يرفرف في سماء أولد ترافورد

أمام الأحداث العنيفة التي تمر بها فلسطين، اصطف عدد من اللاعبين، لدعم القضية الفلسطينية، وآخرهم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، الذي رفع العلم الفلسطيني، داخل ملعب «أولد ترافورد»، بعد مباراة الشياطين الحمر وفولهام، في الدوري الإنجليزي، في محاولة لإيصال صوته للعالم، وتأكيد رفضه للعنف والمطالبة بإحلال السلام في غزة والعالم، وعلق: «العالم بحاجة إلى السلام والحب». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد

لم يكن بوجبا صاحب نقطة البداية في مشوار دعم اللاعبين لقضية حي الشيخ جراح، إذ سبقه الجزائري رياض محرز، الذي وضع علم فلسطين عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في محاولة لدعم أهالي الشيخ جراح، ضد العنف الذي يتعرضون له من قبل الكيان الصهيوني، الذي يحاول طردهم وإخراجهم من منازلهم.

محمد صلاح يوجه رسالة لبوريس جونسون

محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، كان ضمن الداعمين المؤثرين في تلك القضية، من خلال نشر صورته من أمام مسجد قبة الصخرة، وأرفقها برسالة واضحة لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، يطالبه بضرورة التدخل لوقف العنف حول العالم.

محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني

وضمن المحاولات لتوضيح الصورة وإبراز الوضع الذي يعيشه أهالي حي الشيخ جراح، نشر أشرف حكيمي، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، فيديو يظهر فتاة فلسطينية في أثناء اعتقالها من قبل الكيان الصهيوني، تحاول الحديث مع أحد أفراد الشرطة، بشأن ما يتعرض له الأهالي في غزة.

وبعد فوز ليستر سيتي على تشيلسي، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، رفع ثنائي الثعالب حمزة تشودري وويسلي فوفانا، علم فلسطين ضمن احتفالات التتويج باللقب.