بعد غياب 6 سنوات.. ماكرون يعلّق على عودة كريم بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عودة مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما، إلى صفوف المنتخب الفرنسي المشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" والتي ستنطلق الصيف الجاري، بعد غياب دام 6 سنوات.

وقال ماكرون، في تصريحات اليوم الأربعاء لقناة "BFMTV" الفرنسية،: "أقول دائما إن هناك منصبين رهيبين، رئيس الجمهورية، ومدرب المنتخب الفرنسي".،

وأضاف الرئيس الفرنسي: "هناك 68 مليون شخصاً مقتنعون بأن لديهم خياراً أفضل أو أفكاراً أفضل، أنا واحد من 68 مليون مدرب يقولون لأنفسهم كل صباح كنت سأفعل هذا أو ذاك لو كنت ديدييه ديشامب".

وتابع ماكرون: "الأكثر جدية، لدي ثقة كاملة في ديدييه ديشامب أولاً، أظهر أنه يعرف كيفية اختيار مجموعة، وأنه يعرف كيفية قيادتها بالنتائج التي يحققها".

وأكمل: "أرى الحماس الجماعي أنا سعيد للغاية للاعبين الذين تم اختيارهم وستتاح لي الفرصة لتهنئتهم هذا المساء في نهائي فرنسا بين باريس سان جيرمان وموناكو، وأعتقد أننا وضعنا على الورق أفضل فريق ممكن، والآن يجب تشكيل التناغم بينهم ليحققوا الفوز".

وعن عودة بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي، قال ماكرون: "أنا مقتنع بذلك، إذا كان اختيار المدرب هو ذلك وأعتقد أن ديشامب نفسه مقتنع بذلك أيضًا، من حيث جودته كلاعب، والنضج الذي اكتسبه، وقدرته على الاندماج في هذا الفريق الجماعي".

وكان بنزيما قد علّق على قرار عودته لمنتخب الديوك، حيث نشر صورة لقميص المنتخب الفرنسي عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، معلّقاً بالقول: "فخور جدًا بهذه العودة إلى المنتخب الفرنسي وبالثقة التي منحتها لي، شكراً لعائلتي وأصدقائي والنادي ولكم.. ولكل من دعمني دائماً وأعطاني القوة".

وكان ديشامب قد أعلن أمس الثلاثاء عن قائمة الديوك التي ستشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة، حيث ضمت 26 لاعباً على رأسهم مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما العائد بعد غياب دام لسنوات على أثر قضية الابتزاز الجنسي الشهيرة التي سبق وأن اتهم فيها.

يشار إلى أن آخر مباراة لعبها كريم بنزيما بقميص منتخب فرنسا، تعود لـ 8 اكتوبر 2015 ضد أرمينيا ودياً، وسجل خلالها ثنائية.

وينافس المنتخب الفرنسي في المجموعة السادسة ببطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020"، مع كلاً من المجر والبرتغال وألمانيا.