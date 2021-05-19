شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى والمقاولون.. وطرد الصحراوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إطار الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة الدورى المصرى.

وشهدت الدقيقة 41 قيام الحكم محمود البنا بطرد مروان الصحراوي بعد تدخل قوى على محمد حمدى زكى في وسط الملعب، لتؤكد تقنية الفيديو قرار البنا، ليقوم الجهاز الفني للإسماعيلى بالدفع بباهر المحمدى بدلا من محمد عادل ليعوض الصحراوى في الدفاع.

وبدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حارس مرمى: محمد فوزي

خط الدفاع: حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد حسن، عماد حمدى، محمد عادل، شكرى نجيب، أحمد مدبولي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، نادر رمضان، عمر الوحش، بابل، شيلونجو.

بينما ضم تشكيل المقاولون العرب كلا من.. محمود أبو السعود حارس مرمى، فاروق نور الدين، محمد سمير، باسم علي، أحمد الشيمي، محمد مجلى، حسن على، عمر سافيولا، كريم مصطفى، محمد حمدي زكى، وسيم بن يحيى.

وحرص شكرى نجيب مهاجم وهداف الإسماعيلى على مصافحة زملائه السابقين بالمقاولون العرب فور وصوله الملعب، كما قام عماد سليمان المشرف على الفريق بعقد اجتماع مع الدولي الناميبي بنسون شيلونجو.

دخل ذئاب الجبل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.