شكرا لقرائتكم خبر عن صالح: منافسات صالات العرب ستكون قوية.. ونحترم المنتخب الموريتاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام صالح المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم داخل الصالات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد علي هامش بطولة كأس العرب ، أن المنافسات التي تنطلق غدا في مصر ، قوية في ظل ارتفاع مستوي المنتخبات العربية مؤخراً.

وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العرب غدا بصالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، وحتي 20 مايو الجاري.

وصرح هشام صالح أن المنتخب المصري يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد ، حيث تشهد قائمة المنتخب 7 لاعبين جدد أغلبهم صغار السن ، بجانب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات.

وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أنه يأمل في التتويج بالبطولة خاصة وأنها تقام في مصر ، مؤكداً علي انها ستكون احتكاك قوي قبل تصفيات كأس العالم القادمة.

وقال هشام صالح أنه يحترم المنتخب الموريتاني ، ويسعي لحصد النقاط الثلاث في المباراة الإفتتاحية.

في حين أبدي معتز بالله سالم لاعب المنتخب المصري سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الكروي ، مشيرا إلي أنه يهدف إلي حمل كأس البطولة العربية.

وقال قائد المنتخب المصري أن اللاعبين لديهم حافز قوي لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية والفوز باللقب الذي يقام علي أرض مصر.