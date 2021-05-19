شكرا لقرائتكم خبر عن صالح: منافسات صالات العرب ستكون قوية.. ونحترم المنتخب الموريتاني والان مع تفاصيل الخبر
وتستضيف مصر منافسات بطولة كأس العرب غدا بصالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، وحتي 20 مايو الجاري.
وصرح هشام صالح أن المنتخب المصري يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد ، حيث تشهد قائمة المنتخب 7 لاعبين جدد أغلبهم صغار السن ، بجانب عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات.
وأكد المدير الفني لمنتخب مصر أنه يأمل في التتويج بالبطولة خاصة وأنها تقام في مصر ، مؤكداً علي انها ستكون احتكاك قوي قبل تصفيات كأس العالم القادمة.
وقال هشام صالح أنه يحترم المنتخب الموريتاني ، ويسعي لحصد النقاط الثلاث في المباراة الإفتتاحية.
في حين أبدي معتز بالله سالم لاعب المنتخب المصري سعادته بالمشاركة في مثل هذا الحدث الكروي ، مشيرا إلي أنه يهدف إلي حمل كأس البطولة العربية.
وقال قائد المنتخب المصري أن اللاعبين لديهم حافز قوي لتقديم مستوى يليق بالكرة المصرية والفوز باللقب الذي يقام علي أرض مصر.
واصاف، أن المنتخبات العربية لديها دوريات محترفة وبالتالي ستكون منتخباتها قوية والمنافسة خلال النسخة الحالية من كأس العرب ستكون قوية.