شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا لـ"الخليج 365": الزمالك بطل الدوري وفرجانى ساسى خليفتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ـ أجبرت على الرحيل من الزمالك بشكل لا يليق بكابتن النادي
ـ زملكاويتي سبب رفضي لعرض الأهلي رغم قيمته المادية
ـ فرجاني ساسي خليفتي في الملاعب
ـ اتهام طارق حامد باللعب العنيف باطل "واتفرجوا على الدوريات الأوروبية"
ـ تقييم كارتيرون بعد حسم الدوري والزمالك أفضل فريق في مصر وأفريقيا
ـ مصطفى محمد مالوش بديل في مصر والجزيري أفضل مهاجم بالدوري
ـ تركة الزمالك ثقيلة ولم أحسم الترشح للانتخابات
ـ إيهاب جلال أفضل مدرب في الدوري وسيعيد أمجاد الراويش
بزغ نجمه داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ليفرض نفسه في فترة وجيزة على اختيارات المدير الفني للفريق الأول وقتها رود كرول، وبعد تصعيده استحوذ على مركز لاعب الوسط لسنوات داخل القلعة البيضاء، محققاً العديد من البطولات أبرزها وأهمها بطولة دوري أبطال أفريقيا 2002، التي تعد أخر بطولة دوري أبطال توج بها الفريق الأبيض حتى الآن.
محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، فتح قلبه لليوم السابع للحديث عن الكثير من ذكرياته داخل القلعة البيضاء وتقييمه للفريق في الوقت الحالي وكثير من الأمور في الحوار التالي:
ما هي أغلى بطولة حققتها مع نادي الزمالك في مسيرتك؟
بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، كانت الأغلى في مسيرتي مع النادي خاصة أن الزمالك للأسف لم يحق تلك البطولة حتى الآن، حققنا هذه البطولة في رمضان وكانت تضم فرق قوية جداً، وكان الزمالك متسيد القارة وقتها، لذلك أشعر بالفخر لتغلبنا على فرق قوية من شمال أفريقيا وحصد لقب البطولة.
أغلى هدف سجلته مع الزمالك؟
لم أسجل الكثير من الأهداف مع الزمالك، ولكن هناك أهداف أحب شكلها، مثل أهداف الضربات الثابتة، وسجلت هدف في المصري من ضربة ثابتة وهدف في أسمنت أسيوط وسجلت هدف أخر في الاتحاد.من هو أفضل مدرب تعاملت معه في مسيرتك؟من المدربين الأجانب، كل مدرب كان له شخصية ومدرسة تعلمت منها، وكل مدرب دربني اكتسبت منه خبرات ولكن هناك أشخاص كانت لديهم موهبة في إدارة المباريات الكبرى مثل هنري ميشيل، ومن المدربين المصريين كنت أحب أحمد رمزي جداً كان له أسلوب مميز في التعامل النفسي مع اللاعبين. ما هي ذكريات أول مباراة لعبتها مع الزمالك؟تم تصعيدي بناءً على طلب رود كرول، وشاركت مع الفريق الأول في مباراة بلدية المحلة على استاد غزل المحلة في موسم 97/98، كان عمري وقتها 17 سنة، وكانت بعد كأس العالم للناشئين مع منتخب مصر وكنت شاركت فيه. ما هي كواليس رحيلك عنالقلعة البيضاء؟عقدي كان انتهى مع نادي الزمالك، وكان من المفترض أن يتم التجديد، ولكن كان هناك فترة تخبط إداري شديد بالنادي، وهذا التخبط لم يؤثر علي فقط ولكن على كثير من النجوم بالنادي، وكانت كل فترة تشهد رحيل نجم من الفريق، ورحلت في سن صغير 29 سنة، بدليل أني أكملت لعب بعد ذلك لمدة 4 سنوات وحصدت بطولة مع إنبي، ولم يكن هناك سبب واضح لرحيلي حتى أنني رحلت بشكل لا يليق بكابتن الفريق وقتها. لماذا فشلت مفاوضات الأهلي معك بعد الرحيل عن الزمالك؟كان هناك مفاوضات مع الأهلي بالفعل أكثر من مرة، وهذا طبيعي في عصر الاحتراف، ولكن وقت الجد لم أستطع سوى تنفيذ ما تمليه علي زملكاويتي، ولم أستطع أن أتخذ تلك الخطوة، خاصة أنني ألعب في الزمالك من عمر 8 سنوات، والزمالك بالنسبة لي كان هوية وتلقيت عرض بثلاثة أضعاف راتبي في الزمالك. كيف تعاملت مع صدمة رحيلك عن الزمالك؟بيعز عليا بعد كل ذلك التاريخ مع النادي، أن البعض شكك في انتمائي للنادي وزايد على حبي للنادي، هذه عقليات غريبة ونعلم جيداً من كان السبب الرئيسي وراء ذلك الهزل، كان لدي صدمة كبيرة بعد الرحيل عن النادي، لأنني لم أرتدي سوى ذلك القميص في حياتي الكروية، وكان الأمر غريب جداً أن أرحل بعد هذا العمر عن النادي. من اللاعب الذي يذكرك بنفسك حالياً؟فرجاني ساسي، يلعب في نفس مركزي، كنت ألعب أنا وتامر عبد الحميد في خط الوسط، وكان تامر مسئول عن النواحي الدفاعية بشكل أكبر وكنت أنا مسئولاً عن النواحي الهجومية، مثل فرجاني وطارق حامد حالياً. كيف ترى اتهام طارق حامد باللعب العنيف؟كرة القدم لعب عنيفة عموماً، وهناك لاعب يكون حماسة أكبر من لاعب أخر، وطارق حامد لاعب خبرة والإلتحامات القوية موجودة في المباريات الأوروبية وحتى في بعض مباريات الدوري المصري، الأهم هو ألا تعرض الخصم للإيذاء فقط، وهذه طريقة لعب طارق حامد منذ بداية لعبه وليست منذ انضمامه للزمالك، ولا يتعمد الإيذاء ويلعب مع المنتخب بنفس الطريقة، وهناك ماركز داخل الملعب إذا لم تلعب بقوة وتحمي نفسك ستتعرض للإيذاء. من الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم؟الزمالك الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم وفقاً للملعب، إلا إذا أخذنا أحد أخر لمباريات خارج الملعب مثل المحاكم وتصدير الأزمات والتشتيت والعطلات الإجرائية والأمور التي لا علاقة لها بالكرة وعدم اتخاذ القرارات السليمة في القضايا المعلقة، والزمالك أفضل فريق في مصر وأفريقيا من الموسم الماضي. كيف يكون الزمالك الأفضل رغم خسارة نهائي أفريقيا؟الزمالك أفضل فريق في أفريقيا يقدم كرة على الملعب، صحيح أنه خسر نهائي أفريقيا ولكن هل هناك فريق يخسر نهائي أفريقيا ويظل قوامه كما هو، والفريق الذي يتوج باللقب يغير نسبة كبيرة من قوامه؟.. وارد أن تخسر في مباراة لكن الأرقام والاحصائيات والفرديات عند لاعبي الزمالك أعلى، ولا يوجد فريق يلعب نهائي أفريقيا ومجلس إدارته مهدد بالحل قبل النهائي بأسبوع. من هو اللاعب الذي ليس له بديل في الزمالك؟اللاعبين السوبر مثل بن شرقي، وشيكابالا والونش، وكل فريق في العالم بها لاعبين ليس لهم بديل. بماذا تنصح أحمد سيد زيزو؟أنصحه بالحفاظ على تركيزه، لأنه في فترة سابقة توهج بشكل كبير، ولكن منذ فترة تراجع مستواه وأتمنى أن يعود ببصمة على المرمى، وألا يركز مع السوشيال ميديا والتصريحات. من هو أفضل مهاجم في الدوري المصري؟حتى تواجد مصطفى محمد، كان هو رقم واحد، ورقم اثنين كان يأتي بعده بمسافة كبيرة أما الآن يعجبني سيف الدين الجزيري، وعموماً الأن لم يعد الاهتمام كبيراً بمسألة المهاجم الصريح أكثر وهناك لاعبين يقومون بدور المهاجم. كيف أثر احتراف مصطفى محمد على هجوم الزمالك؟أثر بنسبة لا تقبل عن 50 أو 60 % لأنه ليس له بديل في مصر كلها وليس في الزمالك فقط، لأنه حتى يتم تعويض غيابه ويحل لاعب أخر محله وينسجم مع الفريق هذا يحتاج إلى وقت. من تراه أفضل مدرب في الدوري حالياً؟تعجبني مدرسة إيهاب جلال، هو صحح مسار الاسماعيلي، وإن كانت المنافسة صعبة ولكنه حصد 3 انتصارات وأنقذ الفريق من مركز قبل الأخير. هل تعرض جيلك للظلم بسبب عدم وجود السوشيال ميديا؟بالفعل، السوشيال ميديا لها مزايا وعيوب ولكن يتم تناول اللقطات لجميع اللاعبين، في جيلنا كان كل التركيز على صاحب الهدف فقط، ولي مباريات لا أنساها مع الزمالك خاصة مباريات القمة لأنها تعتبر مباريات خالدة وصنعت فيها الكثير من الأهداف. من هو اللاعب الذي تتمنى انضمامه للزمالك؟أتمنى عودة أبناء النادي مثل مصطفى فتحي ورزاق سيسية، عموماً لم أكن أفضل رحيل أبناء النادي مثل عمر جابر ومحمد إبراهيم. هل تفكر في الترشح لانتخابات الزمالك المقبلة أو اتحاد الكرة؟لم أحسم الأمر حتى الآن، خاصة أن التركة ثقيلة في الزمالك المديونية كبيرة والمخالفات كبيرة وهناك أمور عالقة في المحاكم، عموماً أتمنى التوفيق للنادي سواء كنت موجود أم لا ولم أحسم الترشح بعد. ما هو تقييمك لأداء كارتيرون؟من الصعب أن أحكم عليه قبل أن يحسم بطولة، لأنه دخل متأخراً في بطولة أفريقيا الماضية، وتقييمه بعد حسم الدوري. ما هي أكثر ذكرى في ذهنك عن مباريات القمة؟هناك الكثير من الذكريات، أتذكر في مباراة تعرضت للطرد وبعدها بدقائق تعرض محمد شوقي لاعب الأهلي أنذاك للطرد أيضاً، وكانت هناك الكثير من الثنائيات على أرض الملعب وكنت في مواجهة دائمة مع شوقي أو عاشور أو حسن مصطفى.