شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو العلا لـ"الخليج 365": الزمالك بطل الدوري وفرجانى ساسى خليفتى والان مع تفاصيل الخبر

بزغ نجمه داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ليفرض نفسه في فترة وجيزة على اختيارات المدير الفني للفريق الأول وقتها رود كرول، وبعد تصعيده استحوذ على مركز لاعب الوسط لسنوات داخل القلعة البيضاء، محققاً العديد من البطولات أبرزها وأهمها بطولة دوري أبطال أفريقيا 2002، التي تعد أخر بطولة دوري أبطال توج بها الفريق الأبيض حتى الآن.

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محمد أبو العلا نجم الزمالك السابق، فتح قلبه لليوم السابع للحديث عن الكثير من ذكرياته داخل القلعة البيضاء وتقييمه للفريق في الوقت الحالي وكثير من الأمور في الحوار التالي:

ما هي أغلى بطولة حققتها مع نادي الزمالك في مسيرتك؟

بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2002، كانت الأغلى في مسيرتي مع النادي خاصة أن الزمالك للأسف لم يحق تلك البطولة حتى الآن، حققنا هذه البطولة في رمضان وكانت تضم فرق قوية جداً، وكان الزمالك متسيد القارة وقتها، لذلك أشعر بالفخر لتغلبنا على فرق قوية من شمال أفريقيا وحصد لقب البطولة.

أغلى هدف سجلته مع الزمالك؟

لم أسجل الكثير من الأهداف مع الزمالك، ولكن هناك أهداف أحب شكلها، مثل أهداف الضربات الثابتة، وسجلت هدف في المصري من ضربة ثابتة وهدف في أسمنت أسيوط وسجلت هدف أخر في الاتحاد.