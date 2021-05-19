شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. لاعبو الطلائع يحتفلون بعيد ميلاد أحمد هانى قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل لاعبو طلائع الجيش على هامش مرانهم الاخير استعداداً لمواجهة الزمالك بعيد ميلاد زميلهم أحمد هانى حيث أقام اللاعبين ممر للاعب قبل إنطلاق المران ، ومن جانبه عقد عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش جلسة مع لاعبيه استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، حثهم خلالها على استمرار إنطلاقة الدور الثانى حيث بات الطلائع ثانى أفضل فريق تحقيقاً للنتائج الايجايبة فى الدور الثانى للدوري خلف الاسماعيلى،حيث حصد الدراويش 15 نقطة من 5 مباريات فيما حصد الطلائع 13 نقطة من 5 لقاءات ولم يخسر سوى نقطتين بالتعادل مع زعيم الثغر بالجولة الاخيرة للمسابقة.

وطالب بسيونى لاعبيه بتقديم عرض قوى أمام الزمالك للتأكيد على انتفاضة الطلائع وأحقيته فى الهروب من مراكز القاع بسواعد لاعبيه ، ومن جانبهم تعاهد اللاعبين أمام مدربهم على الخروج بنتيجة إيجايبة من مواجهة الزمالك.

ويستعيد طلائع الجيش فى مواجهة الزمالك جهود مهاجمه عمرو مرعى الذى غاب عن مواجهة الاتحاد السكندرى بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فيما سيفقد الطلائع جهود لاعبه مصطفى جمال بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة زعيم الثغر التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق على ستاد الاسكندرية بالجولة 22 للمسابقة.

ويختتم فريق طلائع الجيش مساء اليوم الاربعاء استعداداته لمواجهة الزمالك حيث يخوض الفريق مرانه على ستاد جهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.



احمد سمير فى مران الطلائع