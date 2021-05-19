شكرا لقرائتكم خبر عن الفاضلي: الأهلي وصن داونز نهائي مبكر.. واللاعبون عليهم مسئولية لاسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، إن مواجهة الأهلي وصن داونز بمثابة نهائي مبكر لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك لثقل وقيمة الفريقين، والمواجهات السابقة بينهما.

وأكد السفير المصري أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يمثل مصر في البطولة الإفريقية وعليه مسئولية إسعاد الجماهير.

وتطرق الفاضلي للحديث عن بداية التواصل مع مسئولي الأهلي للترتيب لمباراة العودة أمام صن داونز، وقال: تم التواصل من السفارة المصرية مع الجهاز الإداري بالأهلي بعد قرعة دور ربع النهائي مباشرة للتعرف على متطلباتهم من أجل التيسير عليهم، وتم الترتيب لكافة الأمور الخاصة بالانتقالات والملاعب وحجز الفنادق والمغادرة والوصول، تم تسوية هذه الأمور من البداية لتقليل احتمالية حدوث أية أزمات.

وأوضح السفير أنه لا يوجد حضور جماهيري في مباراة الإياب، وذلك نتيجة جائحة كورونا، وأن هناك إجراءات احترازية من خلال إجراء مسحة لكل من سيكون موجودًا في ملعب المباراة.

وأشار الفاضلي إلى أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا تصل إلى ٢٢ درجة والصغرى ٦، وهو أحد الأسباب لتعديل المباراة بدلا من التاسعة مساء الجمعة لتقام الثالثة عصر السبت.

وقال السفير إنه شاهد حالة الحماس والجدية في تدريبات الأهلي وهو أمر يدعو إلى التفاؤل قبل مباراة صن داونز السبت.

وشدد الفاضلي على أن الاهتمام بالكرة بغض النظر عن النتيجة الفائز الحقيقي منه هما الشعبان المصري والجنوب إفريقي، وأن الرياضة تقرب بين الشعوب، وعلينا جميعا إعلاء قيمة الرياضة باعتبارها وسيلة مثلى للتقارب بين الشعوب، وهو مسئولية على الفريقين.

واختتم السفير أحمد الفاضلي تصريحاته بالتأكيد أن الصحافة في جنوب إفريقيا تحدثت بشكل كبير عن مباراة الذهاب بعد فوز الأهلي بهدفين دون رد، ولديهم الأمل من أجل التعويض في لقاء العودة.