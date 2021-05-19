شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يترأس بعثة منتخب الشاطئية فى السنغال غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر القاهرة في ساعة متأخرة من مساء غد الخميس بعثة المنتخب الوطني للكرة الشاطئية في طريقها إلى السنغال للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تقام هناك والمؤهلة في الوقت نفسه لنهائيات كأس العالم.

يرأس البعثة وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير المنتخب وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين اخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفي سمير ، مصطفي أحمد ، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبدالرحمن حسن.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن مجموعة مصر في كأس الأمم للكرة الشاطئية وترتيب مباريات الفراعنة خلال البطولة، المقرر إقامتها في السنغال العام الجاري، حيث وقعت مصر في مجموعة تضم منتخبات: موزمبيق والمغرب وسيشل.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر للكرة الشاطئية مبارياته بمواجهة موزمبيق، ثم سيشيل ويختتم مجموعته بمواجهة منتخب المغرب.

وأعلن كاف وضع السنغال الدولة المضيفة للبطولة على رأس المجموعة الأولى، فيما سيكون منتخب مصر للكرة الشاطئية، الفريق الأعلى تصنيفًا وفقًا لنتائج كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، على رأس المجموعة الثانية.

وجرت قرعة تصفيات بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية بين الفرق الستة، وهى المغرب وتنزانيا والكونغو الديموقراطية وأوغندا وموزمبيق والفائز من مدغشقر وسيشل، لتوزيعها على المجموعتين.