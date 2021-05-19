شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير وحيد بتشكيل الدراويش أمام المقاولون.. عماد حمدى بديلا لمحمد صادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تشكيل لاعبيه للقاء المقاولون العرب بعد قليل فى إطار الأسبوع ال٢٣ بمسابقة الدورى المصرى.

التشكيل لم يشهد سوى تغيير وحيد بإشراك عماد حمدى بدلا من محمد صادق المصاب بكورونا.

التشكيل جاء كالأتى..

حارس مرمى.. محمد فوزي

خط الدفاع.. حسين السيد، مروان الصحراوي، محمد هاشم، عبد الله جمعة.

خط الوسط الدفاعي .. محمد حسن، عماد حمدى، محمد عادل.

خط الوسط الهجومي.. شكرى نجيب، أحمد مدبولي

خط الهجوم.. فخر الدين بن يوسف

على مقاعد البدلاء.. محمد صبحي، أحمد كاستيلو، باهر المحمدى، محمود دونجا، محمد الشامي، نادر رمضان، عمر الوحش، بابل، شيلونجو.

بينما ضم تشكيل المقاولون العرب كل من.. محمود أبو السعود حارس مرمى، فاروق نور الدين، محمد سمير، باسم علي، أحمد الشيمي، محمد مجلى،، حسن على، عمر سافيولا، كريم مصطفى، محمد حمدي زكى، وسيم بن يحيى.

وحرص شكرى نجيب مهاجم وهداف الإسماعيلى على مصافحة زملائه السابقين بالمقاولون العرب فور وصوله الملعب، كما قام عماد سليمان المشرف على الفريق بعقد اجتماع مع الدولي الناميبي بنسون شيلونجو. فى سياق متصل، قام عمال المهمات بالفريق بتجهيز الملابس تمهيدا لبدء عمليات الاحماء استعدادا للقاء.

يستضيف المقاولون العرب نظيره الإسماعيلى في السابعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة وقوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.