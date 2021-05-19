شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك والبترول الجزائري ببطولة لافروليج لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة لافروليج، تأجيل مباراة الزمالك والمجمع البترولى الجزائري فى ثانى جولات البطولة الافريقية والتى كان مقرر اقامتها اليوم بالبطولة التى تقام برواندا

جاء قرار اللجنة المنظمة بتأجيل المباراة بسبب بعض الإنتهاكات بالبروتوكول الصحى للبطولة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الطبية

ومن المقرر أن تعلن اللجنة خلال ساعات الموعد الجديد للمباراة التى تم تأجيلها

كان فريق كرة سلة الزمالك رجال تغلب على نظيره فيرافيارو الموزمبيقى بنتيجة 71/ 55 فى الجولة الأولى من البطولة

وخضع الفريق إلى مسحة كورونا أمس للاطمئنان على صحة اللاعبين وسلامتهم

وتضم قائمة الفريق بالبطولة كلا من: أنس أسامة، أحمد ياسر مودى، مصطفى مشعل، عمر هشام، مصطفى كيجو، مهاب ياسر، إسلام سالم، أحمد حاتم، هيثم السحرتى، بالإضافة إلى 4 محترفين وهم والتر هودج، ومايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات ويرأس البعثة طارق سعيد.