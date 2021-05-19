شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الزمالك و الطلائع ساعتين بسبب البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك و طلائع الجيش المقرر لها غداً الخميس ، لمدة ساعتين لتقام في التاسعة مساءاً بدلا من السابعة على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

أرجع مسئولو اتحاد الكرة ، تأجيل مباراة الزمالك و الطلائع لمدة ساعتين من أجل نقل مباريات البطولة العربية لكرة الصالات التي تستضيفها مصر وتنطلق غداً الخميس وتبدأ مبارياتها في الثالثة عصرا بمباراة مصر و موريتانيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش الخميس ، في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة. ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، قائمة اللقاء والتي ستدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6.