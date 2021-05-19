اتجاه لرحيلهم.. وزير الرياضة يجتمع مع لجنة إدارة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يعقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مساء اليوم الأربعاء، مع اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وأوضح مصدر رفض الكشف عن هويته، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن هناك اتجاه لرحيل اللجنة، وتعيين لجنة مؤقتة جديدة لإدارة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وقرر وزير الرياضة إيقاف مجلس إدارة الزمالك السابق، نوفمبر الماضي، بعد رصد عدد من المخالفات، وتعيين لجنة مؤقتة.

ولم يتحدد بعد توقيت عقد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد في ظل إلغاء عقد أي جمعيات عمومية بسبب فيروس كورونا.