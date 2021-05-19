"غياب أوباما ومحمود علاء".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش.
ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون في دوري WE المصري.
وشهدت القائمة غياب كل من: محمود علاء وحميد أحداد للإصابة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف، ويوسف إبراهيم أوباما.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.
خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.
خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي – سيف فاروق جعفر.
خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل.