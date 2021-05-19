"غياب أوباما ومحمود علاء".. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك لمواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، غدا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون في دوري WE المصري.

وشهدت القائمة غياب كل من: محمود علاء وحميد أحداد للإصابة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا للإيقاف، ويوسف إبراهيم أوباما.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" – محمد عواد.

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف "روقا" – محمود عبد العزيز – أحمد سيد "زيزو" – أشرف بن شرقي – سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل.