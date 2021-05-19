رسمياً.. تعديل موعد مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تلقى الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بتعديل موعد مباراته مع طلائع الجيش المقرر إقامتها الخميس المُقبل في الدوري الممتاز.

وتقرر تعديل موعد المباراة لتقام في الـ9 مساء الخميس، بدلاً من السابعة مساء اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة 23 في مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء القرار بسبب تعارض الموعد الأول مع موعد افتتاح بطولة كأس العرب للصالات التي تشهد مواجهة مصر مع موريتانيا في الثالثة عصراً، ثم الكويت والبحرين في السادسة مساءً.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب مؤقتاً برصيد 48 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل، يمنحه الفوز بهما الصدارة بفارق نقطتين عن الأبيض.