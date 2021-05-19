مران الأهلي.. تأهيل سعد سمير.. وموسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم، للحديث عن مباراة صن داونز من خلال عرض بعض الجوانب الفنية التي يرغب في التركيز عليها في مباراة العودة.

ويستعرض موسيماني خلال محاضرة اليوم الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، ومنح التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الأهلي الذي سيخوض المباراة.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة نظرية قبل مران الأمس، ركز خلالها على النقاط الإيجابية للاعبين خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز، التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

ويخوض الأهلي مباراة مهمة مع صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى خلالها الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواصلة مشوار الحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة.

وينتظم سعد سمير مدافع الفريق، في التدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي المصغر الذي يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وقام سعد سمير بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم أمس بعد الوصول إلى جنوب إفريقيا، استعدادا لمباراة فريق صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب جامعة بريتوريا الساعة الثالثة عصرا، وهو نفس توقيت مباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراس المرمى للفريق، تدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب الحراس.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية الخاصة بمران الحراس والتي اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة من الملعب.

وشارك ثلاثي حراس المرمي بالأهلي في تدريبات الكرة والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنيه والخططية، استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

وركز الجهاز الفني للفريق، على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الأربعاء على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

وأجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة داخل الملعب مع تنفيذ الجمل الفنية وطريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وبدأ المران بمحاضرة نظرية سريعة من المدير الفني بيتسو موسيماني أكد خلالها على بعض المهام الفنية الخاصة بالمران، ثم خاض بعدها اللاعبون فقرة التدريبات البدنية.