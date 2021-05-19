كرة سلة.. تأجيل مباراة الزمالك والمجمع البترولي لظروف صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة، تأجيل مباراة الزمالك والمجمع البترولي الجزائري، ضمن الجولة الثانية، من البطولة التي تقام تحت رعاية الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية NBA.

وأعلنت الصفحة الرسمية للبطولة، تأجيل المباراة لظروف صحية، وسيتم تحديد موعدًا للمباراة لاحقا، في البطولة الأفريقية المقامة في رواندا خلال الفترة من 16 إلى 30 مايو الجاري.

وحقق الزمالك فوزًا في الجولة الأولى على حساب فيروفيارو بطل موزمبيق بنتيجة 71-55، يوم الإثنين، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة.

ويتقاسم الزمالك صدارة ترتيب المجموعة بالتساوي مع سبورتيف دي دوانس السنغالي الذي تفوق على المجمع البترولي في لقاء الجولة الأولى بنتيجة 94-76.