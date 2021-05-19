بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والاهلي في الدوري السعودي «الجولة 28»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والاهلي لحساب الجولة 28 في الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 19-5-2021.

سيكون استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) مسرحًا للقاء ناري وحاسم بين “الهلال والاهلي”، حيث يحتاج الزعيم إلى تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري السعودي بشكلٍ رسمي قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة حتى الآن من 27 مباراة، فاز في 15 مناسبة، وتعادل في 7، بينما تلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 51 هدفًا، واستقبلت شباكه 24 هدفًا كأقوى خط دفاع في المسابقة.

في المقابل، يعيش نادي الاهلي فترة صعبة للغاية، حيث يتواجد في مركز متأخر في جدول الترتيب، كما حقق فوز وحيد في آخر 10 مباريات، وجاء بعد 7 هزائم متتالية.

ويقبع الاهلي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة من 27 مباراة، انتصر في 11 مناسبة، وخسر مثلها، وتعادل في 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 41 هدفًا، واهتزت شباكه 48 مرة.

والتقى الهلال والاهلي 25 مرة في الدوري السعودي للمحترفين، فاز الزعيم 11 مرة مقابل 4 مرات فقط للراقي، فيما سيطر التعادل على 10 مواجهات.

وتنقل مباراة الهلال والاهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الهلال والاهلي، في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت جرينتش.

..