بث مباشر | مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي «الجولة 37»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة ارسنال وكريستال بالاس لحساب الجولة 37 في الدوري الانجليزي الممتاز، ضمن مباريات اليوم 19-5-2021.

يستقبل فريق كريستال بالاس نظيره ارسنال في ديربي لندن، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن صراع منتصف الجدول بالدوري الانجليزي الممتاز.

وأصبح بإمكان فريق كريستال بالاس الوصول إلى 50 نقطة لأول مرة على الإطلاق في الدوري الانجليزي الممتاز، وذلك بعدما فاز في الجولة الماضية على “أستون فيلا” بنتيجة (3-2).

ويتواجد كريستال بالاس في المركز 13، وفي رصيده 44 نقطة، جمعها من 12 انتصارًا، و8 تعادلات، بينما خسر في 16 مناسبة، وسيودع مدربه المخضرم روي هودسون بعد المباراة الأخيرة هذا الموسم في الجولة القادمة أمام ليفربول.

في المقابل، يتطلع ارسنال إلى تمديد سلسلة انتصاراته من أجل مواصلة المنافسة على خطف المركز السابع، المؤهل إلى بطولة دوري المؤتمر الاوروبي “كونفرنس ليج”.

ويحتل ارسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 55 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن كل من صاحب المركز التاسع إيفرتون، والثامن ليدز يونايتد، و4 نقاط عن صاحب المركز السابع وست هام يونايتد.

وتنقل مباراة ارسنال وكريستال بالاس على قناة بي إن سبورتس بريميوم 3، بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد عبده”، كما تذاع على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

ويدير مواجهة ارسنال وكريستال بالاس الحكم الانجليزي “أنتوني تايلور”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

..