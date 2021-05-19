الامارات | المنتخب الأولمبي يتجمع بدبي استعداداً للسفر إلى معسكر البحرين

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يتجمع بدبي استعداداً للسفر إلى معسكر البحرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤدي المنتخب الوطني الأولمبي أولى حصصه التدريبية في معسكره الداخلي الذي ينطلق مساء اليوم على الملعب الفرعي بنادي الوصل ويستمر لمدة ثلاثة أيام، استعداداً للسفر لمعسكر خارجي في البحرين من 22 إلى 30 مايو، وذلك ضمن برنامج إعداده المبكر للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين دوليتين وديتين أمام المنتخب البحريني يومي 24 و29 من الشهر الجاري.

واستدعى الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب للتجمعين الداخلي والخارجي 24 لاعباً هم: عيسى أحمد الهوتي ( اتحاد كلباء ) أحمد فوزي جوهر، عبدالله إدريس صقر ( الجزيرة ) راشد سالم خلفان، سعيد سليمان سالم، عمر سعيد محمد ( حتا ) عمر أحمد سالم ( خورفكان ) سعيد عبيد الكعبي ( الشارقة ) أحمد عبدالله جميل، عيد خميس عيد ( شباب الأهلي ) أحمد محمود حسن ( الظفرة ) محمد عباس البلوشي، ناصر علي الشكيلي، خالد محمد البلوشي (العين) حمد عبدالله المقبالي ( الفجيرة ) حسين مهدي ( النصر ) عبدالله أنور العامري، منصور إبراهيم الحربي، نهيان عادل السويدي ( الوحدة ) سهيل عبدالله المطوع، غانم أحمد غانم، فارس خليل محمد، يوسف علي بخيت ( الوصل ) عبدالله سلطان البلوشي ( بني ياس ).

وكان الأبيض الأولمبي قد سبق له التجمع للمرة الأولى تحت القيادة الفنية الإسبانية الجديدة للمنتخب في شهر إبريل الماضي، وأدى خلال ذلك التجمع مجموعة من الحصص التدريبية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة بدبي.

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