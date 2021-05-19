شكرا لقرائتكم خبر عن الأفريقي يتفادي الهبوط ويرسل الملعب التونسي إلى الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الإفريقي التونسي فوزاً صعباً على منافسه الملعب التونسي بهدف دون رد، في إطار الجولة الختامية لبطولة الدوري .

اتسم اللقاء بالندية الكبيرة والسيطرة المتبادلة على الكرة ، وتمكن بلال العيفة من تسجيل الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما حصل حمزة حدة قائد الملعب على بطاقة حمراء عند الدقيقة 59 .

وبهذه الخسارة يهبط فريق الملعب المالي رسمياً إلى الدرجة الثانية بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب، حيث كان بحاجة لنقطة التعادل للبقاء في دوري الكبار .

فيما تجنب فريق الأفريقي الهبوط بهذا الفوز حيث وصل إلى النقطة 33 في موسم يعد الأسوء في تاريخه الكروي الحديث .