شكرا لقرائتكم خبر عن إيدرسون يُتوج بجائزة «القفاز الذهبى» بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم البرازيلى إيدرسون، حارس مانشستر سيتى، سباق القفاز الذهبى فى الدورى الإنجليزى للموسم الحالى، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، متفوقا على السنغالى إدوارد ميندى حارس فريق تشيلسى.

ويمتلك إيدرسون 18 مباراة خلال الموسم الحالى فى البريميرليج بشباك نظيفة، بينما يمتلك إدوارد ميندى أقرب منافسيه 16 مباراة، قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، بعد تلقى الأخير هدفا خلال مواجهة ليستر سيتى، التى انتهت بفوز البلوز 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة.

ونجح الحارس البرازيلى لفريق السيتى فى حصد لقب القفاز الذهبى للموسم الثانى على التوالى، ليسيطر الحراس البرازيليون على تلك الجائزة للموسم الثالث على التوالى، بعد تتويج أليسون مع ليفربول فى موسم 2018 - 2019.

ويعد إيدرسون هو أول حارس يفوز بالقفاز الذهبى مرتين على التوالى منذ أن فاز بها جو هارت ثلاث مرات على التوالى خلال الفترة 2013-2010.