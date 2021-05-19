شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت يخوض مباراة مصيرية ب11 لاعب فقط ودون حراس مرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح من المؤكد خوض فريق ريفر بليت مباراته القادمة في كأس ليبرتادوريس بقائمة تضم 11 لاعب فقط وليس من بينهم حارس مرمى .

ومن المقرر أن يلتقي ريفر بليت بمنافسه إندبيندنتي سانتا فاي الكولمبي مساء اليوم الأربعاء.

وترجع الواقعة إلى تعرض 20 لاعب من قائمة الفريق الأول للإصابة بفيروس كورونا المستجد من بينهم حراس المرمى.

وتقدم مسئولي ريفر بليت إلى اتحاد كرة القدم الأمريكي الجنوبي بطلب يسمح لهم بتصعيد حارس مرمى من فرق الشباب لخوض اللقاء وإكمال التشكيل وهو ما رفضه الاتحاد.

وتشير التقارير إلى لجوء مارسيلو جاياردو، المدير الفني لريفر بليت، إلى الاستعانة بلاعب الوسط إنزو بيريز في مركز حراسة وذلك بالرغم من معاناته بقطع في الأربطة.

وعبر رودولفو دونفوريو رئيس النادي عن حزنه الشديد من موقف اتحاد اللعبة ورفضه تصعيد حراس شاب، معتبراص ذلك عدم مرعاة لظروف جائحة كورونا.

ويحتل فريق ريفر بليت وصافة المجموعة الرابعة بكأس ليبرتادوريس برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن منافسه أتلتيكو جونيور الكولومبي الذي خاض 5 مباريات، مقابل 4 مباريات فقط خاضها ريفر بليت في هذه المجموعة.