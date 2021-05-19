شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصبح محمد الشناوي ثالث حارس مصري يحترف في الدوري السعودي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنباء قوية بالأمس ترددت عن رغبة النصر السعودي في التعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وسط مطالبات جماهيرية كبيرة من قبل أنصار "العالمي" في انضمام الحارس الدولي المصري.

وعلى مدار السنوات الأخيرة شهد الدوري السعودي للمحترفين على تواجد مصري في مركز حراسة المرمى بين أندية المسابقة.

الحارس التاريخي للكرة المصرية عصام الحضري، استهل رحلة الحراس المصريين في المملكة وطرق أبواب الدوري السعودي من خلال حراسة عرين فريق نادي التعاون في موسم 2017-2018.

وشهدت رحلة الحضري في التعاون تسجيله هدفاً من ركلة جزاء مكرراً سيناريو هدفه الشهير مع الأهلي في السوبر الأفريقي عام 2002 والذي جاء من على مسافة بعيدة وتسديدة عابرة للقارات.

محمد عواد حارس الزمالك الحالي والاسماعيلي والمصري السابق، كان على موعد مع ظهور مصري جديد في مركز حراسة المرمى من خلال تجربة قصيرة مع الوحدة السعودي في موسم 2018-2019 بعدما لفت الأنظار إليه بشدة خلال حراسة عرين الدراويش.

تُرى هل يفتح الأهلي الباب أمام قائده وحارسه المميز محمد الشناوي للرحيل إلى الدوري السعودي أم سيعلن النادي الأحمر تسمكه به؟