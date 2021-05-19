شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: أشعر بخيبة أمل لكنى سعيد للغاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصيب نوفاك ديوكوفيتش بخيبة أمل لسقوطه عند الحاجز الأخير أمام رافائيل نادال في نهائى بطولة روما للأساتذة للتنس، لكن المصنف الأول عالميا قال إن مستواه الأسبوع الماضى زاده ثقة بشأن فرصه في بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الحالى.

وحول اللاعب الصربى، الذي سيكمل عامه 34 هذا الأسبوع، تأخره بمجموعة ليفوز على المصنف الخامس عالميا ستيفانوس تيتيباس في مباراة تسببت الأمطار في تأجيلها بدور الثمانية، قبل العودة للملعب في وقت لاحق ليتغلب على لورينتسو سونيجو.

ولكنه خسر أمام منافسه البارز نادال 7-5 و1-6 و6-3.

وأبلغ ديوكوفيتش الصحفيين «كنت سعيدا بمواجهته (نادال) من أجل الاستعداد لرولان جاروس. لا يوجد تحد على الملاعب الرملية أكثر من مواجهة رافا في النهائى».

وأضاف ديوكوفيتش أنه كان سعيدا للغاية بالقتال الذي أظهره في المباراة، وتابع: «بالطبع أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز، لكن في الوقت ذاته أنا سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهرت عليه في المراحل الأخيرة من البطولة.

وتابع: «الذهاب إلى باريس يمنحنى شعورا جيدا. لقد بدأت حقا الآن الإحساس باللعب على الملاعب الرملية. لذلك أعتقد أنه إذا نجحت في الأداء مثلما فعلت الليلة الماضية وما قبلها، أعتقد أن فرصتى جيدة لخوض مشوار رولان جاروس للنهاية».

وسيخوض ديوكوفيتش بطولة بلجراد في بلاده صربيا في الأسبوع الذي يسبق انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة في 30 مايو الحالى، ويأمل أن يصل باريس بعد خوض المزيد من المباريات.

وقال: «يتعين على الحفاظ على الإيقاع والنسق الذي أشعر به الآن مع تقديم أداء جيد. خوض المزيد من التدريبات، وبالطبع عدد قليل من المباريات. أعتقد أننى أسير على الطريق الصحيح».

وزاد: «فى الواقع حصلت على المزيد من الثقة على الملاعب الرملية في آخر يومين. وصلت لأفضل أداء لى على تلك الملاعب. لذلك يجب على الحفاظ على هذا المستوى والارتقاء به في باريس».