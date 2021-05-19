شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يوجه صدمة مدوية لكبار أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النرويجى، إيرلينج هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، صفعة للأندية الكبرى في أوروبا الراغبة في ضمه خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ويحظى هالاند باهتمام ريال مدريد وبرشلونة في إسبانيا، بالإضافة إلى قطبى مانشستر، وتشيلسى، في إنجلترا.

ووفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن هالاند لا يمانع البقاء مع دورتموند لموسم آخر، عقب حسم الفريق الألمانى تأهله بشكل رسمى إلى دورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن دورتموند كان مهددًا ببيع عدد من نجومه، إذا فشل في التأهل إلى دورى الأبطال. وأوضحت أن هالاند رفض فكرة اللعب في الدورى الأوروبى خلال الموسم المقبل، عقب تدهور نتائج دورتموند هذا الموسم وخروجه من المربع الذهبى.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن مكافآت التأهل إلى دورى الأبطال ستجعل دورتموند غير مجبر على بيع أي لاعب في صفوفه، ولا يتعلق الأمر بهالاند فقط. وأضافت أن هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لدورتموند، صرح، عقب التأهل لدورى الأبطال: «أنا متأكد من بقاء هالاند».