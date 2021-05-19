شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودى يستهدف التعاقد مع بلهندة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى عن اقتراب نادى الهلال السعودى من التعاقد مع أحد النجوم المغاربة.

وكان «الهلال» قد أعلن، قبل أيام، تعاقده مع المهاجم المالى، موسى ماريجا، في صفقة مجانية، بعد انتهاء عقده مع ناديه بورتو البرتغالى. وستكون الصفقة الجديدة المشار إليها مجانية أيضًا.

وذكرت شبكة «سى. إن. إن» التركية أن لاعب الوسط المغربى، يونس بلهندة، وافق مبدئيًا على الانضمام إلى الهلال السعودى.

وأوضحت أن نادى الهلال قدم عرضًا لـ«بلهندة» يتضمن عقدًا لمدة 3 سنوات، مقابل 5 ملايين يورو سنويًا.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن اللاعب المغربى سيتوجه إلى السعودية لمناقشة تفاصيل العرض خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان نادى جالطة سراى التركى قد فسخ تعاقده مع «بلهندة» من جانب واحد، في مارس الماضى، وذلك بسبب تصريحات للاعب، اعتبرتها الإدارة «مسيئة إلى الفريق».