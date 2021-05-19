شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يوضح حقيقة المفاوضات مع نجم برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر مسئوول بنادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء، أنه لا صحة لوجود مفاوضات مع اللاعب البرازيلي باولينيو نجم برشلونة السابق، وأن النادي لم يستفسر من الأساس عن اللاعب.

وأوضح: «تم ربط العديد من اللاعبين باسم النصر في الفترة الأخيرة، وجميع هذه الأسماء لم يتم التفاوض معها، ومن بينها باولينيو».

وأتم: «تعمل الإدارة حاليا على تقييم ما يحتاجه الفريق من لاعبين في الموسم المقبل، بهدف بناء فريق قادر على التتويج في البطولات المحلية والآسيوية».

وكان باولينيو (32 عاما) قد انضم لصفوف فريق جوانزو في يناير/كانون ثان 2019 قادما من برشلونة، وينتهي عقده مع بطل الصين بالموسم المقبل.

وكانت العديد من التقارير الصحفية، أفادت بوجود مفاوضات بين نادي النصر والبرازيلي باولينيو لاعب نادي جوانزو الصيني، خصوصا بعدما أنهى التعاقد بشكل رسمي مع مواطنه تاليسكا.