شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا: جمال اللامبورجيني بالأصفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (27 عاماً) مهاجم يوفنتوس الإيطالي إن جمال سيارة اللامبورجيني أفنتادور هو باللون الأصفر، وذلك بعد تدليل نفسه بشرائها.

واشترى ديبالا السيارة (395 ألف إسترليني) بمناسبة تسجيله الهدف 100 في مسيرته في مباراة الفوز على ساسولو.

وبدأ ديبالا مسيرته التهديفية قبل 6 سنوات واختار اللامبورجيني لأنها تنطلق من صفر إلى 100 في السرعة بغضون 3 ثوان.

وعلق ديبالا الذي ظهر بزي اليوفي الجديد للموسم المقبل: «إنها حلمي وأجلته بعض الوقت. اللامبورجيني يجب أن تكون صفراء، أحب تأثير اللون لأنه يعبر عن الشباب».

واستُدعي ديبالا لتمثيل منتخب الأرجنتين في تصفيات مونديال قطر 2022 الشهر المقبل ويتطلع المهاجم الذي خاض 29 مباراة دولية للعودة للقمة بعد تحقيق حلمه خارج الملعب.