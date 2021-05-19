شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تكرم فرقها الفائزة بالبطولات الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرّم العميد عمران احمد المزروعي نائب مدير قطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، الفرق الرياضية والقطاعات الفائزة بالبطولات الرياضية الرمضانية (الافتراضية).

وأكد حرص شرطة أبوظبي على الاهتمام بالأنشطة الرياضية في مختلف قطاعاتها وتحقيق التواصل الرياضي بين المنتسبين، مشيراً إلى أن البطولات تجسد أرقى معاني التفاعل الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل وتعكس مسيرة الإبداع الرياضي في شرطة أبوظبي.

وقال المقدم راشد الصغير البلوشي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية إن الإنجازات الرياضية التي حققها منتسبو شرطة أبوظبي هي ثمرة للدعم والرعاية من القيادة الرشيدة وتوجيهات معالي القائد العام لشرطة أبوظبي، بالرهان على العنصر البشري المتميز للمؤسسة الشرطية، مما اسهم في رفع الروح المعنوية العالية وتحفيز الرياضيين بأن يكونوا أكثر حماساً وتطلعاً الى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام على مستوى البطولات.

وجرى خلال الحفل تكريم قطاع المهام الخاصة لفوزه ببطولة الجري (جهاز التريدمنت) وقطاع الأمن الجنائي للفوز ببطولة الدراجات الثابتة رجال و قطاع الموارد البشرية ببطولة الدراجات الثابتة سيدات وقطاع المهام الخاصة لفوزه ببطولة اللياقة والتحدي (عن بعد) رجال و قطاع الموارد البشرية للفوز ببطولة اللياقة والتحدي (عن بعد) سيدات.