شكرا لقرائتكم خبر عن كين: أدخلوني في قائمة المشاهير بسبب زملائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّق أسطورة مانشستر يونايتد روي كين، على ضمه لصالة مشاهير البريميرليج، وقال: «أشعر بأنني محظوظ جداً لإعلان اسمي في قائمة مشاهير البريميرليج، لكنهم أدخلوني فيها بسبب اللاعبين الذي لعبت بجانبهم».

ويأتي تصريح كين مناقضاً تماماً لتعليق الفرنسي ايريك كانتونا على إدراج اسمه في القائمة، والذي قال فيه إنه «ليس متفاجئاً».

وقال كين، رابع لاعب في القائمة بعد تيري هنري وألن شيرر وكانتونا: «برايان كلوج (مدربه في نوتنجهام فوريست) كان صاحب أكبر تأثير في مسيرتي لأنه تعاقد معي ومنحني البداية، نصحني بالسيطرة على الكرة وتمريرها لزميلي والجري».

وعن أجمل شعور قال كابتن اليونايتد السابق: «دخولي غرفة ملابس اليونايتد أول مرة».. أما أشد منافسة فقال: «المنافسة الأشد لم تكن مع الخصوم بل على موقع في التشكيلة».