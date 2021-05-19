شكرا لقرائتكم خبر عن روميو بيكهام يواصل تقليد والده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل روميو (18 عاما) إبن النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام تقليد والده بعد نشره فيديو وهو يسدد الكرة على طريقة نجم اليونايتد والريال السابق وهو يرتدي قميص والده الرقم 7 الأبيض في منتخب إنجلترا.

وشارك روميو، الذي صبغ شعره أشقراً مثل والده في شبابه، الفيديو مع متابعيه الـ2.9 مليون على إنستجرام ويظهر فيه وهو يتحدى 3 مجسمات مدافعين افتراضية أمام المرمى قبل أن يسدد أعلى الزاوية اليسرى من الشباك.

وكتب روميو الذي أدرك شبه تسديدته بتسديدة والده تحت الفيديو: "التمرن يجعل التسديدة مثالية، ديفيد بيكهام"، ورد والده: "بالخدمة، روميو بيكهام".