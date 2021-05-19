شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. قوانين تنفيذ الضربة الركنية فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت الساحرة المستديرة اللعبة الأولى على مستوى العالم، ويستمتع الجميع بممارستها ومشاهدتها على حدٍ سواء، نرصد بعض القوانين الخاصة فى كرة القدم.

عندما تخرج الكرة بالكامل من خط المرمى ويكون آخر من لمس الكرة من الفريق المدافع، فإنه يتم احتساب ضربة ركنية فى هذه الحالة.

يتم تنفيذ الضربة الركنية حيث الراية الموجودة فى الجوانب الأربعة فى الملعب، والتى تمثل التقاء خطى التماس مع خطى المرمى.

بناءً على قوانين كرة القدم لا يسمح لأى لاعب من الفريق الخصم أن يقترب من مكان تنفيذ الضربة الركنية لمسافة تقل عن 9 أمتار حتى إتمام عملية التنفيذ.

يمكن تسجيل هدف من الضربة الركنية، ولا يسمح للاعب المنفذ أن يلمس الكرة مرة أخرى إلا بعد أن يلمسها لاعب آخر من الموجودين في الملعب، وإذا فعل ذلك فإن الحكم يقوم باحتساب ضربة حرة غير مباشرة لمصلحة الفريق الخصم.