شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلى ممنوع من قضاء عزل كورونا خارج القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الاهلى أن الحارس كان يرغب فى قضاء العزل المنزلى للتعافى من كورونا فى العين السخنة لولا رفض أسرته وعلى رأسهم والدته فكرة وجوده بعيداً عنها فى هذه الظروف حيث أصرت على بقاؤه فى غرفة منعزلة داخل المنزل لمتابعته والاطمئنان علي صحته بالفيديو كول.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"مصطفى شوبير لايعانى من أعراض كورونا ، وتعرض للإصابة بالفيروس بعد مخالطة صديق من خارج فريق الاهلى ، والطبيب المعالج قرر خضوعه لمسحة جديدة لتحديد موقفه بعد تناول بروتوكول التعافى من كورونا".

وأكمل المصدر:" عائلة مصطفى شوبير لم تكن متواجدة بالقاهرة وقت إصابة الحارس وبالتالى لم يحدث أى مخالطة معه ، ولكن الطبيب أبلغهم بمتابعة حالتهم لحين مرور 4 أيام من تاريخ إعلان إصابة مصطفى شوبير بكورونا وفى حالة ظهور أى اعرض على أى منهم يقوم بإجراء مسحة على الفور".

ويرغب الأهلي في توفير كل سُبل الدعم والحماية للاعبيه من أجل تخطي عقبة صن داونز السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وتأتي حالة القلق والتشديد في بعثة الأهلي بعدما شهد فريق الكرة بالقلعة الحمراء إصابة أثنين من لاعبي الفريق بفيروس كورونا قبل ساعات من السفر إلى جنوب أفريقيا هما ، مصطفى شوبير ليتم إستبعاده من الرحلة في الساعات الأخيرة كما أُصيب محمد محمود لاعب وسط الفريق الذي يتلقى حالياً المرحلة الأخيرة من العلاج تمهيداً للعودة إلى الملاعب بعد غياب عامين تقريباً بسبب إجراء جراحتين في الرباط الصليبي وثالثة في الركبة.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا عقب رحلة شاقة استغرقت 13 ساعة تقريباً عبر طائرة خاصة تخللها ساعة ترانزيت في أسوان للتزوّد بالوقود ، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.