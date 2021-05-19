شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد صادق من مواجهة الإسماعيلى مع المقاولون لإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد ابراهيم لاعبه محمد صادق من مواجهة المقاولون العرب بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا ليقرر الجهاز الطبى خضوعه للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة ، ويستعد الدراويش لمواجهة ذئاب الجبل والمقرر لها السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة وقوية للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الدراويش على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى نفس الجولة.

ويرغب مجلس الإسماعيلى فى تحفيز لاعبيه لتحقيق الانتصار السادس على التوالى، لاسيما أن الفريق الأصفر دشن انطلاقة قوية مع مباريات الدور الثانى للمسابقة بتحقيقه العلامة الكاملة فى خمسة لقاءات، حيث حصد 15 نقطة بالفوز فيها جميعاً، حيث يحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 8 مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 26 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً.

وسبق وخاض الإسماعيلى والمقاولون العرب 71 مباراة بالدورى المحلى، فاز الدراويش فى 31 وتعادل 26 وخسر 14، له 83 هدفًا وعليه 58 هدفًا، كلين شيت 30 مباراة.

ملعب الإسماعيلى.. فاز فى 19 وتعادل 14 وخسر 3، له 45 هدفًا وعليه 19 هدفًا وكلين شيت 19 مباراة

ملعب المقاولون العرب فاز 12 وتعادل 12 وخسر 11 له 38 هدفًا وعليه 39 هدفًا، كلين شيت 11 مباراة.