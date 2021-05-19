شكرا لقرائتكم خبر عن مرعى ينافس عبد السلام على مجاورة الونش فى دفاع الزمالك أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عبد السلام مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها غدا الخميس ، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

ولم يتماثل محمد عبد الغنى للشفاء حتى الوقت الحالى، حيث يعانى اللاعب من الإصابة بالعضلة الضامة، ويخضع لبرنامج تأهيل، كما تعرض محمود علاء لمزق فى العضلة الضامة تعرض لها خلال مواجهة إنبى الأخيرة.

وأصبحت فرص محمد عبد السلام هى الأكبر فى مجاورة محمود حمدى الونش لتأمين دفاع الزمالك خلال مواجهة طلائع الجيش، فى ظل إصابة محمود علاء وعدم تعافى محمد عبد الغنى.

كما دخل ياسين مرعى مدافع فريق الشباب فى منافسة مع محمد عبد السلام بعدما تم تصعيده للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق الأول التى أقيمت الثلاثاء، وإن كان الأقرب أن يجلس ياسين على مقاعد البدلاء مع الدفع بعبد السلام أساسيًا.