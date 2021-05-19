شكرا لقرائتكم خبر عن ميهوب يرشح مهاجم الرجاء ولاعب الأهلي السابق لتدعيم صفوفه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشح علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي نجما الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري بين مالانجو وأمير سعيود، لتدعيم صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة، واصفا الثنائي بالأفضل في مركزهما في دوري الأبطال الإفريقي .

وطالب ميهوب في تصريحات خاصة، لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة متابعة بين مالانجو وأمير سعيود، من أجل تدعيم صفوف الأهلي في الصيف القادم، لاسيما أن الأخير ليس غريبا عن الأهلي وسبق له اللعب بصفوفه من قبل.

وأشاد ميهوب بالمجهود الذي يبذله محمود الخطيب رئيس النادي في الفترة الأخيرة سواء الطفرة الإنشائية في فروع النادي المختلفة وكان آخرها الاعلان عن وضع حجر أساس استاد الاهلي الجديد والاقتراب من الانتهاء من المرحلة الأولي في فرع التجمع بالإضافة لاهتمامه بدعم وحضور مباريات كافه ألعاب الفرق الجماعية والفردية بالنادي أما الأهم فهو إنشاء الشركات الثلاثة المختلفة وعلي رأسها شركه كره القدم واختيار أباطره في عالم الاقتصاد وإدارة كرة القدم مثل رجل الأعمال الكبير ياسين منصور ومصطفي مراد فهمي وحسام غالي أحد اكتشافات ميهوب الكروية والذي وصفه ميهوب بالمكسب الكبير للنادي من الناحية الإدارية في المستقبل.

وراهن ميهوب علي الثنائي حسين الشحات وطاهر محمد والذي وصف الاخير باللاعب الموهوب والصفقة السوبر ويشبه في أدائه النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مؤكدا أن لاعب المقاولون العرب السابق لم يخرج ما لديه من إمكانيات حتي الآن مطالبا إياه بالتركيز، قائلا: " طاهر ينقصه الخربشة والصياعة في الملعب مثلما كان يفعل الزئبقي محمد بركات أما بالنسبة للشحات فأكد ميهوب أنه ينقصه مزيد من الثقة والتحرر أكثر والتعلم أيضا من تجربة بركات مع الاهلي لأنه الأقرب لطريقه أداء الزئبقي.

وأشاد ميهوب بالسداسي محمد الشناوي واليو ديانج وأفشة وعمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف وطالب الأخير بزيادة الفاعلية الهجومية والتسديد علي المرمي واللعب برأسه أكثر من ذلك .