شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح و الشناوي وحجازى فى قائمة المنتخب الأوليمبي بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بنسبة كبيرة على الثلاثة الكبار الذين سيتواجدون في اوليمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل، وهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي.

ويترقب مسئولو اتحاد الكرة و المنتخب الأوليمبي الموافقة النهائية من نادي ليفربول حول مشاركة محمد صلاح مع المنتخب فى اوليمبياد طوكيو من عدمه.

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة أن فترة التوقف الدولى أو الأجندة الدولية لم يتم الغائها، ولكن ما تم تأجيله هو مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 فقط لأسباب تسويقية.

ويخوض منتخبنا الأولمبي بقيادة مدربه شوقى غريب، منافسات أولمبياد طوكيو خلال شهر يوليو المقبل، بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا، بعدما أوقعته القرعة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الأرجنتين، إسبانيا وأستراليا.

ويبدأ منتخبنا الأولمبي مبارياته فى أولمبياد طوكيو بمواجهة نظيره منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو، ثم يواجه منتخب الأرجنتين يوم 25 من نفس الشهر ويختتم مواجهاته بلقاء منتخب أستراليا يوم 28 يوليو.

وتقام مباريات منتخبنا الأولمبى فى الأولمبياد على ملعبين وهما ملعب "سابورو دومى"، والذى سوف يستضيف أول مواجهتين مع إسبانيا والأرجنتين، ويحتضن ملعب "مياجى" المباراة الثالثة والأخيرة أمام المنتخب الأسترالى.