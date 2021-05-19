شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانه الثاني بجنوب إفريقيا وسط طقس معتدل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلي مرانه الثاني في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط طقس معتدل وهو ما يبشر بأن مباراة السبت ستقام في أجواء معتدلة وليست حارة.

ونشرت صفحة الأهلي الرسمية بث مباشر لتدريب الأهلي الثاني فعلى ملعب جامعة بريتوريا، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين وخاضوا تدريبات بالكرة، بينما أدى حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف ميشيل ياناكون.

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين في الواحدة والنصف ظهر اليوم؛ للحديث عن مباراة صن داونز من خلال عرض بعض الجوانب الفنية التي يرغب في التركيز عليها في مباراة العودة.

ويستعرض موسيماني خلال محاضرة اليوم الأخطاء التي حدثت في مباراة الذهاب بالقاهرة لتلافيها، ومنح التعليمات الفنية للاعبين بشكل عام قبل الوقوف على تشكيل الأهلي الذي سيخوض المباراة.

وكان بيتسو موسيماني قد عقد محاضرة نظرية قبل مران الأمس، ركز خلالها على النقاط الإيجابية للاعبين خلال مباراة الذهاب أمام صن داونز، التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.