شكرا لقرائتكم خبر عن "العقدة" على رأس 7 معلومات عن مباراة أسوان ومصر المقاصة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه أسوان نظيره مصر المقاصة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على ستاد أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين ، نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل أسوان المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 5 مواجهات وتعادل في ستة لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

2_يحتل مصر المقاصة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.

3_يدخل زهرة الجنوب مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز مصر المقاصة على الجونة بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_التقى فريقا المقاصة وأسوان في 12 مباراة سابقة حقق الفريق الفيومى الفوز في 8 منها وانتهت 4 بالتعادل ولا يعرف تماسيح النيل طريق الفوز في هذا الديربى الصعيدى بما يشبه "العقدة".

5_وفى الدور الأول لدوري الموسم الماضى فاز المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى الدور الثانى فاز المقاصة 2-1 أيضاً.

6_ أخر مواجهة جمعت المقاصة وأسوان كانت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فى 9 يناير 2021 بالجولة السادسة للمسابقة والتى اقيمت على ستاد المقاولون العرب وانتهت بفوز مصر المقاصة بهدف دون رد سجله هشام محمد.

7_ نانا بوكو هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.