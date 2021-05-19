شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تركيز على الجوانب الخططية ومحاضرة موسيمانى وفقرة تصويب للحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلى، على الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة صن داونز خلال مران الفريق الذي الذي اقيم اليوم الأربعاء على احد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا.

وأجرى الجهاز الفني أكثر من تقسيمة داخل الملعب مع تنفيذ الجمل الفنية وطريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها بشكل عملي خلال مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وبدا المران بمحاضرة نظرية سريعة من المدير الفني بيتسو موسيماني أكد خلالها على بعض المهام الفنية الخاصة بالمران ، ثم خاض بعدها اللاعبون فقرة التدريبات البدنية.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، ثلاثي حراس المرمى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وادى الثلاثي تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية الخاصة بمران الحراس والتي اشتملت على التصويب من زوايا مختلفة من الملعب.

وشارك ثلاثي حراس المرمي بالأهلي في تدريبات الكرة والتي ركز خلالها الجهاز الفني على الجوانب الفنيه والخططية استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا.

ويستعد الاهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا،ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية خلالها لحسم التأهل الي الدور نصف النهائي،في بطولة دوري ابطال إفريقيا، بعد ان نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين خلال مباراة الذهاب الني اقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي.



ويستعد الأهلي لخوض مباراة صن داونز الجنوب افريقي المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا،في اياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري ابطال إفريقيا.

ويسعي الأهلي لتحقيق نتيجة ايجابية، في مباراة السبت المقبل ، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة، بعد ان حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي اقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي.

حرص أحمد الفاضلي السفير المصري في جنوب إفريقيا والعميد محمد حرب، الملحق العسكري وطاقم من العاملين بالسفارة يضم المستشار عمرو البحيري وأيمن ولاش المستشار الإعلامي والقنصل كريم الخشاب على حضور مران الاهلى الذي أقيم عصر اليوم.

وحرص طاقم السفارة المصرية على متابعة المران ومؤازرة الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام صن داونز، المقرر إقامتها في الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان السفير المصري قد رافق بعثة الأهلي في رحلة السفر من مطار القاهرة وصولا إلى فندق الإقامة في جنوب إفريقيا، كما حرص على حضور مران الفريق الذي أقيم أمس.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، واشتمل على بعض الجوانب الفنية والخططية. وحرص المدير الفني بيتسو موسيماني على تنفيذ بعض الجمل التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة صن داونز.

يذكر أن الأهلي فاز على صن داونز في ذهاب الدور ربع النهائي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على استاد الأهلي WE السلام، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب يوم السبت المقبل، لحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب والتتويج به للمرة العاشرة.