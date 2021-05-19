شكرا لقرائتكم خبر عن بيتسو موسيمانى يلتقي جماهير الأهلى أمام مقر البعثة في جنوب افريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، لقاء المدير الفني للقلعة الحمراء بيتسو موسيمانى، مع بعض جماهير النادى أمام مقر البعثة في جنوب افريقيا، حيث يتواجد الفريق حالياً هناك استعدادا لمواجهة نادي صن داونز في إياب دور الربع نهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وظهر موسيمانى وهو أمام مقر البعثة مرتدياً الكمامة الطبية التزاماً بالتعليمات الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا، ويلتقى بعض من جماهير المارد الأحمر، الذين تواجدوا خارج مقر إقامة البعثة وهو يرتدون قميص النادى الأهلي.

ووصلت بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا عقب رحلة شاقة استغرقت 13 ساعة تقريباً عبر طائرة خاصة تخللها ساعة ترانزيت في أسوان للتزوّد بالوقود ، ويترأس البعثة محمود الخطيب رئيس النادي.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.



موسيمانى مع الجماهير امام مقر البعثة



موسيمانى مع الجماهير

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.