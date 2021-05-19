شكرا لقرائتكم خبر عن بسام ماهر يقترب من المشاركة في تشكيل غزل المحلة أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب بسام ماهر لاعب فريق غزل المحلة من المشاركة في التشكيل الاساسى للفريق أمام الجونة وذلك عقب الشفاء من الإصابة التي لحقت باللاعب خلال الفترة الماضية و إصابة اللاعب أشرف السيد .

ويعد بسام ماهر من أفضل لاعبو فريق غزل المحلة هذا الموسم حيث ظهر بشكل أكثر من رائع في مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز ويعتمد عليه خالد عيد المدير الفني للفريق بسبب الروح العالية التي تظهر على اللاعب خلال أحداث اللقاء .

ويستضيف فريق الجونة نظيره غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز على ستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة غدا الخميس .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.