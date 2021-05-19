شكرا لقرائتكم خبر عن الراحة الطويلة تُجبر طبيب الزمالك على إجراء مسحة طبيبة لجميع عناصر الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن خضوع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والعاملين، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا ، وذلك للاطمئنان عليهم استعدادا للفترة المقبلة.

وأكد أسامة أن توقيت إجراء المسحة، جاء بسبب أن الفريق كان في فترة راحة والجميع كان مخالطا في هذه الراحة ، لذا كان حريصا على هذه المسحة الطبية.

كما أشار أسامة إلى أن الفحوص هي سياسة متبعة يقوم بها بشكل دوري، في اوقات مختلفة، في إطار الحرص على الاطمئنان على صحة الجميع وعدم ترك أي شيء للصدفة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش الخميس ، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 48 نقطة. ويختتم الفريق الأبيض تدريباته اليوم في الرابعة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومن المقرر أن يختار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك ، قائمة اللقاء والتي ستدخل في معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6.