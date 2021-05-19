شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة البطولة العربية لكرة الصالات بدون جماهير بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة البطولة العربية لكرة الصالات التي تستضيفها مصر غدا ، والتي يشرف عليها الاتحاد العربي بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا واتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بكورونا خلال البطولة من عزل للمنتخبات في الاقامة بالفنادق و مسحات طبية كل 48 ساعة.

تنطلق غداً الخميس أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري حيث يبدأ منتخب مصر بقيادة هشام صالح بمواجهة منتخب موريتانيا في الثالثة عصر الخميس بصالة حسن مصطفي ب 6 اكتوبر ثم مواجهة الكويت يوم 22 والبحرين يوم 24 علي ان يتأهل أول وثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة ، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من المغرب و السعودية و الامارات و جزر القمر.

عاد نادر رشاد الي منصب المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات استعدادا للبطولة العربية لكرة الصالات التي تنطلق غدا الخميس وتستضيفها مصر حتي 30 مايو الجاري .

كان رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قد قرر إقالة نادر رشاد من منصبه بعد تواجده في العمل بنادي بيراميدز، قبل آن يعود مجاهد عن قراراه ويطلب بعودة رشاد للعمل في جهاز الصالات.