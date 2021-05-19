شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقود لاعبي يد الزمالك غدا وفقا لتقرير حسين زكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدا حسين السمري وإبراهيم عبد الله عضوا اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، جلسة توقيع عقود جديدة للاعبي فريق كرة اليد بنادي الزمالك، عقب حصول اللاعبين علي شيكات اليوم بمستحقاتهم المتاخرة لدي النادي.

ومن المنتظر أن يعقد الثنائي اجتماعا مع اللاعبين الذين سيطلب حسين زكي المدير الفني للفريق، بقاءهم وتجديد تعاقدهم مع الفريق، حيث سيتم تسليم إدارة النادي تقرير اليوم عن فريق اليد وحاجة الفريق من صفقات قبل انطلاق الموسم المقبل.

وقررت إدارة نادي الزمالك منح فريق كرة اليد بالنادي جزء من مستحقاتهم المتأخرة ومكافات بعض المباريات والبطولات التي حصل عليها الفريق مؤخرا، وذلك بعد الانفراجة المالية التي يشهدها نادي الزمالك خلال الأيام الجارية.

وكشف مصدر داخل إدارة نادي الزمالك عن قيام حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بالنادي، بعقد اجتماع مع الجهاز الفني للفريق بقيادة حسين زكي واللاعبين وتم الاتفاق خلالها علي انهاء كافة أزمات الفريق مع الإبقاء علي القوام الأساسي للفريق وتدعيم صفوفه بنجوم مميزين وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتم الاتفاق بين حسين السمري وفريق كرة اليد علي منح اللاعبين والجهاز الفني شيكات مستحقة الدفع خلال الأيام المقبلة، علي ان تتسلم إدارة النادي تقرير من المدير الفني باحتياجات الفريق للصفقات، وكذلك اللاعبين المطلوب التجديد لهم، وذلك في حضور إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالنادي.

من ناحية أخرى تسعي إدارة الزمالك خلال الساعات المقبلة لانهاء ازمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لفرض حالة الاستقرار والتركيز على صفوف الفريق الابيض قبل خوض المواجهات الحاسمة فى الدورى .

وكشف إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك انه سيتم توفير جزء من مستحقات لاعبي فريق الكرة من أجل انهاء الملف مؤقتا، وعدم منح فرصة للاعبين بفسخ تعاقدهم او شكوي إدارة النادي للاتحاد الدولي " فيفا " ، وشدد المصدر علي ان الازمة المالية التي يمر بها النادي هي العائق الوحيد امام عدم التزام النادي مع جميع لاعبي النشاط الرياضي في النادي بسداد المستحقات في وقتها.