شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من وزارة الرياضة على أنباء حل اللجنة الثلاثية بالزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، علي الأنباء المتداولة حول إقالة وحل اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك، برئاسة عماد عبدالعزيز، التى تدير النادي بشكل موقت حاليًا.

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن إقالة اللجنة وتعيين لجنة جديدة برئاسة حسين لبيب.

وقال وزير الرياضة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: لم يصدر من الوزارة قرار رسمي بحل اللجنة وتعيين لجنة جديدة في الزمالك حتي هذه اللحظة

وأكد اشرف صبحي وزير الرياضة أن «لكل حادث حديث وهدفنا توفير الهدوء والاستقرار للقلعة البيضاء لكن حتي هذه اللحظة لم نعلن عن تعيين لجنة جديدة».

في سياق متصل. علمت «المصري اليوم» أن اللجنة الجديدة لإدارة الزمالك سيتم إعلانها بعد مباريات الفريق المقبلة في الدوري، وقال مصدر مطلع إن حسين لبيب مرشح بقوة لرئاسة اللجنة.