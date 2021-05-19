شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن في ورطة قبل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أزمة حقيقية قبل مباراة المصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب الثلاثي أحمد نبيل مانجا وخالد الغندور وعمار حمدي، عن مواجهة المصري، بسبب حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة طلائع الجيش الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فضلا عن استمرار غياب الإيفواري رزاق سيسيه، بسبب إصابته في الركبة.

ويعد الرباعي السالف ذكرهم، من الركائز الأساسية التي يعتمد عليهم حسام حسن، في تشكيل الاتحاد السكندري، منذ بداية الموسم الجاري.

ويدرس حسام حسن، الدفع بالثنائي حسام عاشور ومروان عطية، في مركز خط الوسط في مباراة المصري لتعويض غياب مانجا والغندور، بالإضافة إلى الاعتماد على محمد الصباحي، في مركز صانع الالعاب ليعوض غياب عمار حمدي.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري غدًا الخميس، على ستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.