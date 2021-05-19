شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. موسيماني يترك ملعب تدريب الأهلي لتحية المشجعين بجنوب أفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت كاميرا النادي الأهلي المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني في لفتة طيبة منه إذ ترك ملعب تدريبات الفريق من أجل الذهاب لتحية 4 من مشجعي الفريق الجنوب أفريقيين.

ووقف المشجعون الأربعة على جانب الطريق بينما عبر لهم موسيماني الشارع لتحيتهم وتبادل معهم أطراف الحديث.

وظهر المشجعون الجنوب أفريقيون وهم يرتدون قمصان النادي الأهلي، فيما بدت عليهم سعادة كبيرة بمقابلة موسيماني والتحدث معه.

ويستعد النادي الأهلي لمقابلة نادي صن داونز الجنوب أفريقي، السبت القادم، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا