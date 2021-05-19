شكرا لقرائتكم خبر عن مرعى: الزمالك يحتاج لصانع ألعاب ومهاجم .. والفريق كان أفضل مع باتشيكو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام مرعي، لاعب الزمالك السابق، أن القلعة البيضاء في حاجة إلى التعاقد مع مهاجم وصانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرعي في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يجب أن يضم بديلا ليوسف أوباما، بالإضافة إلى مهاجم جيد مثل حسام حسن لاعب فريق سموحة، بعد أن نضج فنيا بشكل كبير، بالإضافة إلى عودة الثنائي مصطفى فتحي ورزاق سيسيه للقلعة البيضاء، بعد انتهاء فترة إعارتهما مع سموحة والاتحاد السكندري، لان هذا الثنائى سيصنع الفارق».

وأضاف: «كنت من أشد المعارضين لعودة باتريس كارتيرون بسبب طريقة رحيله، وأتمنى من إدارة الزمالك أن تبحث عن مدرب أفضل في الفترة المقبلة، وأرى أيضا أن أداء الزمالك في فترة باتشيكو كان أفضل فنيا، كارتيرون نجح في الولاية الأولى بسبب الحظ والتوفيق، وأيضا دعم مجلس مرتضى منصور له وللاعبين من الناحية المادية، الزمالك يحتاج إلى رئيس قوي يستطيع الحفاظ على حقوق النادي، وأتمنى أن يتواجد شخصيات مثل حسام غالي وأيمن يونس في اتحاد الكرة».

وتابع: «الزمالك يستطيع المنافسة على لقب الدوري بشرط القتال على كل نقطة، وأتوقع أن يرحل الجهاز الفني وعدد من اللاعبين، حال عدم حصد لقب الدوري».